В Азербайджане население может получать прибыль от солнечной энергии

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане путем подписания долгосрочных договоров на гарантию покупки с производящими энергию предпринимателями и создания для населения возможности направления в сеть большей энергии можно значительно увеличить долю альтернативных источников в производстве энергии".

Об этом Report сказал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

Депутат отметил, что в мире стремительно распространяется альтернативная энергия, т.е. энергия солнца, ветра: "Ежегодно стремительно падает и себестоимость этого вида энергии. Во многих странах существуют программы по стимулированию получения солнечной и ветровой энергии. Например, в Турции между занятыми производством солнечной энергии предпринимателями и структурами по раздаче энергии подписывается 15-летний договор на гарантию покупки. В Германии производителям энергии ветра даются субсидии. Во многих странах населению разрешают устанавливать "двусторонние измерительные приборы". То есть население, установившее у себя дома прибор по производству солнечной энергии, лишнюю для потребления энергию направляет в общую сеть и получает его стоимость у органа по раздаче энергии. Это создает возможность населению в определенной мере зарабатывать, а также позволяет увеличить производство чистой энергии в стране".

Т. Миркишили отметил, что в Азербайджане 260 дней в году солнечные, поэтому на территории страны довольно велик потенциал производства солнечной энергии.

Депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили