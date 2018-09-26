 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане начнут наказывать лиц, хоронящих мертвых вне кладбищ

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане предусматривается наказание за осуществление захоронений на территориях, где не разрешается хоронить.

    Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс административных проступков предлагаются поправки.

    В Кодекс добавляется новая статья 516-1 (Нарушение законодательства о правилах управления кладбищами).

    Согласно статье, за не внесение или несвоевременное внесение информации о захоронении в Единый реестр захоронений должностные лица будут штрафоваться от 100 до 300 манатов.

    За нарушение требований, касающихся резервации мест под могилы, осуществление захоронений на территориях, где захоронения не разрешены, применяется штраф в размере от 500 до 1000 манатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi