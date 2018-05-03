В Азербайджане начали проводить операции на роговице глаза

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Национальном офтальмологическом центре им.З.Алиевой начали проводить операции на роговице глаза.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета здравоохранения Милли Меджлиса заявил председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что данная операция не может проводиться в любой клинике:

"Возможно, другим медучреждениям пока не разрешают ввозить роговицу”.

Зампред комитета Муса Гулиев напомнил, что Кабинет министров утвердил правила по импорту в страну роговицы глаза:

"Безусловно, не каждый может привозить в страну роговицу глаза".

Напомним, что в прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "О дополнительных мерах в сфере регулирования оборота предметов, гражданский оборот которых ограничен" от 12 сентября 2005 года под номером 292.

Указом разрешен импорт в Азербайджан и трансплантация в стране роговицы глаза.