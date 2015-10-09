​В Азербайджане началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Дан старт предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов в депутаты на предстоящих 1 ноября этого года выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, агитацию могут проводить зарегистрированные кандидаты, их уполномоченные представители, адвокаты, политические партии, блоки политических партий, чьи кандидаты были зарегистрированы, их уполномоченные представители и адвокаты.

Согласно Календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению выборов в Милли Меджлис Азербайджана V созыва, предвыборная агитация начинается за 23 дня до голосования, то есть 9 октября, и прекращается за 24 часа до начала голосования (31 октября в 08:00).

Отметим, что на сегодняшний день зарегистрированы 1 200 кандидатов в депутаты. Зарегистрированы кандидатуры в депутаты всех 116-ти кандидатов от правящей партии "Ени Азербайджан", 15-ти кандидатов избирательного блока "Азадлыг-2015", двоих кандидатов инициативных групп и 910-ти кандидатов, баллотирующихся по собственной инициативе.