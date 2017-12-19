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    В Азербайджане муниципалитетам передаются новые полномочия

    Муниципалитеты будут оказывать помощь в содержании, управлении, переводе, благоустройстве кладбищ, а также в услугах по организации похорон

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Муниципалитеты будут оказывать помощь в содержании, управлении, переводе, благоустройстве кладбищ, а также в услугах по организации похорон.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О статусе муниципалитетов".

    Согласно дополнению к ч. 2 ст. 4 (Местные программы социальной защиты и социального развития) закона, муниципалитеты будут оказывать помощь в содержании, управлении, переводе, благоустройстве кладбищ, а также в услугах по организации похорон.

    Планирование и управление кладбищами осуществляется в соответствии с правилами, установленными соответствующим органом исполнительной власти.

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