В Азербайджане муниципалитетам передаются новые полномочия

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Муниципалитеты будут оказывать помощь в содержании, управлении, переводе, благоустройстве кладбищ, а также в услугах по организации похорон.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О статусе муниципалитетов".

Согласно дополнению к ч. 2 ст. 4 (Местные программы социальной защиты и социального развития) закона, муниципалитеты будут оказывать помощь в содержании, управлении, переводе, благоустройстве кладбищ, а также в услугах по организации похорон.

Планирование и управление кладбищами осуществляется в соответствии с правилами, установленными соответствующим органом исполнительной власти.