В Азербайджане лица, потерявшие удостоверение личности, штрафоваться не будут

© Report

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане не будут штрафовать потерявших или же преднамеренно испортивших удостоверения личности и паспорта лиц.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесли проект изменений в законы "Об удостоверении личности граждан Азербайджанской Республики" и "О паспортах".

Таким образом, лица, потерявшие или же преднамеренно испортившие удостоверения личности и паспорта, штрафоваться не будут.

Законопроект был вынесен на голосование и принят.