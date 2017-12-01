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    В Азербайджане лица, потерявшие удостоверение личности, штрафоваться не будут

    На обсуждение вынесли проект изменений в законы Об удостоверении личности граждан Азербайджанской Республики и О паспортах© Report

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане не будут штрафовать потерявших или же преднамеренно испортивших удостоверения личности и паспорта лиц.

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесли проект изменений в законы "Об удостоверении личности граждан Азербайджанской Республики" и "О паспортах".

    Таким образом, лица, потерявшие или же преднамеренно испортившие удостоверения личности и паспорта, штрафоваться не будут.

    Законопроект был вынесен на голосование и принят. 

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