В Азербайджане клонирование человека будет запрещено законом

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещается использование репродуктивных клеток и эмбриона с целью клонирования человека.

Как сообщает Report, это нашло отражение в статье 15 (Право на хранение репродуктивных клеток) готовящегося законопроекта "Об охране репродуктивного здоровья".

В проекте говорится, что достигшие определенного возраста для вступления в брак мужчины и женщины, имеющие опасность потери репродуктивного здоровья, имеют право на хранение репродуктивных клеток. Хранение и использование репродуктивных клеток в коммерческих целях запрещено.

Правила хранения репродуктивных клеток устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. Использование репродуктивных клеток и эмбриона с целью клонирования человека запрещено.

Проект будет вынесен на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса.