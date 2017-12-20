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    В Азербайджане клонирование человека будет запрещено законом

    Это нашло отражение в готовящемся законопроекте Об охране репродуктивного здоровья

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещается использование репродуктивных клеток и эмбриона с целью клонирования человека.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в статье 15 (Право на хранение репродуктивных клеток) готовящегося законопроекта "Об охране репродуктивного здоровья".

    В проекте говорится, что достигшие определенного возраста для вступления в брак мужчины и женщины, имеющие опасность потери репродуктивного здоровья, имеют право на хранение репродуктивных клеток. Хранение и использование репродуктивных клеток в коммерческих целях запрещено.

    Правила хранения репродуктивных клеток устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. Использование репродуктивных клеток и эмбриона с целью клонирования человека запрещено.

    Проект будет вынесен на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса.

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