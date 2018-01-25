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    В Азербайджане готовится новый законопроект о защите детей от вредной информации

    Председатель комитета: Проект представлен в соответствующие структуры© Report

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание весенней сессии комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

    Как сообщает Report, на заседании председатель комитета Агия Нахчыванлы выступила с отчетом.

    Она сообщила о работах, проделанных комитета в осеннюю сессию 2017 года.

    А.Нахчыванлы отметила, что подготовлен законопроект "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью", который представлен в соответствующие структуры на рассмотрение.

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