В Азербайджане готовится новый законопроект о защите детей от вредной информации

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание весенней сессии комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Report, на заседании председатель комитета Агия Нахчыванлы выступила с отчетом.

Она сообщила о работах, проделанных комитета в осеннюю сессию 2017 года.

А.Нахчыванлы отметила, что подготовлен законопроект "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью", который представлен в соответствующие структуры на рассмотрение.