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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане для Вооруженных сил учрежден орден "Рашадат".

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение проект поправок в закон "Об учреждении в Азербайджане орденов и медалей".

Орден будет предоставляться военнослужащим ВС Азербайджана за особые заслуги в обеспечении территориальной целостности, независимости и безопасности страны, высокий профессионализм, проявленный при руководстве воинскими частями и соединениями во время боевых операций, завершившихся освобождением от оккупации значимых или же стратегических территорий, населенных пунктов, районов или же городов.

Проект был вынесен на обсуждение и принят.