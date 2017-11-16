Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут приняты меры наказания за нарушение порядка становления на учет провайдерами.

Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс административных правонарушений включается новая статья 370-1(нарушение правил становления на учет операторами и провайдерами, оказывающими интернет-телекоммуникационные услуги).

Согласно статье, за несвоевременное становление на учет в соответствующем органе исполнительной власти в течение 15 дней с момента начала оказания услуг, не обращение (повторное обращение) для становления на учет в течение 15-ти дней для устранения недочетов в документах, не информирование соответствующих органов исполнительной власти об изменениях учетной информации в течение 10-ти дней с момента внесения поправок, должностных лиц ждет штраф в размере 1000 манатов, а юридических лиц - 1500 манатов.