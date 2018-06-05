В Азербайджан разрешат привозить донорские органы умерших из-за рубежа

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане могут дать разрешение на ввоз из-за рубежа и вывоз мертвых доноров, их органов или частей тела.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей" вносятся изменения.

Согласно добавленной в закон статье 11-1 (ввоз из-за рубежа и вывоз мертвого донора, его органов или частей тела), ввоз из-за рубежа или вывоз за рубеж мертвого донора, его органов или частей тела с целью трансплантации, изучения и в научных целях осуществляется в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.

Проект изменений обсудят 5 июня на заседании комитета здравоохранения Милли Меджлиса.