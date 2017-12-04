В 14 районах Азербайджана переименовывают названия 27 населенных пунктов - СПИСОК

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседании Топонимической комиссии при Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, по словам председателя комиссии Исы Габиббейли, в Топонимическую комиссию поступили обращения исполнительных властей 1 города и 14 районов, связанные с переименованием некоторых населенных пунктов.

В указанных обращениях также выражается просьба предоставить отзыв на предложения о переименовании в общей сложности 27 населенных пунктов, перечисленных в протоколах проведенных местным населением заседаний по данному вопросу.

Отметив государственную заботу, оказываемую развитию и обогащению азербайджанского языка, И.Габиббейли коснулся работ, проводимых в Азербайджане различными структурами в этом направлении. Он заявил, что названия могут быть переименованы либо по принципу исторического названия, либо восстановления местных топонимов.

Затем на заседании рассмотрели предложения по переименованию некоторых населенных пунктов в городе Евлах, районах Агсу, Астара, Геранбой, Гейгель, Хачмаз, Хызы, Газах, Губа, Масаллы, Огуз, Саатлы, Самух и Шемкир.

На заседании с участием ученых-лингвистов, членов Топонимической комиссии и депутатов посчитали целесообразным в основном переименовывать пункты, названные именами лиц, носивших советскую идеологию в XX, а также вернуть прежние исторические названия местам, переименованным при царской России и в годы советской власти.

Одно предложение было возвращено соответствующей исполнительной власти на повторное рассмотрение.