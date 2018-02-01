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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса утвержден состав Дисциплинарной и Счетной комиссий парламента.

Как сообщает Report, в состав Дисциплинарной комиссии входят депутаты Агаджан Абиев, Малахат Ибрагимгызы, Ханлар Фатиев, Мирказым Казымов, Саттар Мехбалыев, Фазиль Мустафа и Камран Набизаде.

Состав Счетной комиссии парламента следующий: Фаттах Гейдаров, Гудрет Гасангулиев, Рафаэль Гусейнов, Хангусейн Казымлы, Захид Орудж, Садагат Велиева и Михаил Забелин.

Состав Дисциплинарной и Счетной комиссий не изменен.

Проект был вынесен на голосование и принят.