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    Утвержден состав Дисциплинарной и Счетной комиссий парламента

    Состав комиссий не изменен© Report

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса утвержден состав Дисциплинарной и Счетной комиссий парламента.

    Как сообщает Report, в состав Дисциплинарной комиссии входят депутаты Агаджан Абиев, Малахат Ибрагимгызы, Ханлар Фатиев, Мирказым Казымов, Саттар Мехбалыев, Фазиль Мустафа и Камран Набизаде.

    Состав Счетной комиссии парламента следующий: Фаттах Гейдаров, Гудрет Гасангулиев, Рафаэль Гусейнов, Хангусейн Казымлы, Захид Орудж, Садагат Велиева и Михаил Забелин.

    Состав Дисциплинарной и Счетной комиссий не изменен.

    Проект был вынесен на голосование и принят. 

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