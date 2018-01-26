Утвержден план законодательных работ парламентского комитета по аграрной политике

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание весенней сессии парламентского комитета по аграрной политике в 2018 году.

Как сообщает Report, председатель комитета Эльдар Ибрагимов выступил с отчетом и проинформировал о работах, осуществленных на осенней сессии прошлого года.

Он представил план законодательных работ весенней сессии. По словам Э.Ибрагимова, в плане законодательных работ есть изменения в ряд законов, в том числе "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве".

На заседании обсудили изменения в закон "О мелиорации и ирригации".

После обсуждений проект был рекомендован на пленарное заседание парламента.