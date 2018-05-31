Утвержден новый председатель комитета Милли Меджлиса по молодежной политике и спорту

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на пост председателя парламентского комитета по молодежной политике и спорту был утвержден депутат Ульви Гулиев.

Как сообщает Report, У.Гулиев до этого занимал должность заместителя председателя.

Напомним, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, председатель комитета по молодежной политике и спорту Фуад Мурадов назначен председателем Госкомитета по работе с диаспорой.