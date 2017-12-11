Уточнены правила приобретения имущественного права на квартиры в недостроенных зданиях в Азербайджане

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане уточнены правила приобретения имущественного права на квартиры в недостроенных зданиях.

Как сообщает Report, в статью 178 (Приобретение права собственности на недвижимое имущество) Гражданского кодекса добавлен новый пункт 178.8.

Согласно пункту, между желающим приобрести составную часть в недостроенном здании и владельцем права на землю, где расположено здание, возникают подрядные отношения, согласно статье 39 (По просьбе совершеннолетнего дееспособного физического лица, которое по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, над ним может быть установлен патронаж. Установление патронажа не влечет ограничения прав физического лица) данного кодекса, и в этих отношениях владелец права на землю считается подрядчиком, а потенциальный покупатель составной части недостроенного здания - заказчиком. Продавец (подрядчик) обязуется в договоре, согласно статье 144.1.4 кодекса, достроить и сдать здание вовремя, покупатель (заказчик) же – своевременно выплачивать продавцу оговоренную сумму. Смена владельца на землю размещения недостроенного здания или желающего приобрести составную часть недостроенного здания не должно исключать исполнения подрядных отношений между ними по статье 39 кодекса.

Кроме того, в кодекс добавляется новая статья 144.1 (Особенности передачи в распоряжение составных частей недостроенных зданий).

Изменение рекомендовано на пленарное заседание Милли Меджлиса.