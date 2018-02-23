Уточнено новое наказание в связи с междугородними и межрайонными пассажироперевозчиками

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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудили проект изменений в Кодекс административных проступков.

Как сообщает Report, проект представил председатель комитета по вопросам правовой политики и государственного строительства Али Гусейнли.

Он сообщил, что в Кодекс добавлена новая статья 326-1 (Выполнение пассажирских и грузовых перевозок международных и внутри страны (междугородние и межрайонные) с нарушением правил пользования тахометра, с не соблюдением водителем режима работы и отдыха).

Ликвидирована статья Кодекса 342.1.10-cu (управление осуществляющими международные грузоперевозки грузовыми автомобилями и автобусами без контрольного устройства (тахографа) либо с неработающим тахографом или с тахографом с нарушенной печатью, а также без заполнения тахограмм, отражающих режим работы и отдыха водителя, наказывается штрафом 40 манатов).

Кроме того, в статью 322.0.2 добавлены слова "неработающие таксометры или таксометры с нарушенной пломбой".

В проект сообщается, что в статье 342.1.10 кодекса управление осуществляющими международные грузоперевозки грузовыми автомобилями и автобусами без контрольного устройства (тахографа) либо с неработающим тахографом или с тахографом с нарушенной печатью, а также без заполнения тахограмм, отражающих режим работы и отдыха водителя создают ответственность. Эта статья охватывает только водителей, выполняющих международные грузоперевозки грузовыми автомобилями и автобусами.

Проект был принят путем голосования.