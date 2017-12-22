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    Устраняется ограничение на число азербайджанских миротворцев в Афганистане

    Это решение вступит в силу с 1 января 2018 года

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

    Как сообщает Report, на заседании был рассмотрен проект поправок в постановление парламента "О даче согласия на размещение и участие в соответствующих операциях в Афганистане взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики и под общим командованием структур НАТО".

    Согласно поправкам, слова "четыре взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики" заменяются словами "миротворческим континентом Вооруженных сил Азербайджанской Республики в  составе Вооруженных сил Турецкой Республики". Это означает, что устраняется ограничение в связи с числом азербайджанских миротворцев в Афганистане (четыре взвода).

    Это решение вступит в силу с 1 января 2018 года.

    После обсуждений вопрос был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.

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