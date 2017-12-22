Устраняется ограничение на число азербайджанских миротворцев в Афганистане

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, на заседании был рассмотрен проект поправок в постановление парламента "О даче согласия на размещение и участие в соответствующих операциях в Афганистане взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики и под общим командованием структур НАТО".

Согласно поправкам, слова "четыре взвода Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики" заменяются словами "миротворческим континентом Вооруженных сил Азербайджанской Республики в составе Вооруженных сил Турецкой Республики". Это означает, что устраняется ограничение в связи с числом азербайджанских миротворцев в Афганистане (четыре взвода).

Это решение вступит в силу с 1 января 2018 года.

После обсуждений вопрос был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.