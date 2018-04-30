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    Установлена продолжительность трудового отпуска некоторых работников образования в Азербайджане

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Установлена продолжительность трудового отпуска руководящего персонала учебных заведений в Азербайджане, а также дефектологов, логопедов, музыкальных руководителей и психологов.

    Как сообщает Report, в связи с этим внесены изменения в пункт "а" ст. 118 Трудового кодекса (Продолжительность трудовых отпусков работников, занятых педагогической и научной деятельностью).

    Согласно изменениям, руководящему персоналу учебных заведений, дефектологам, логопедам, музыкальным руководителям и психологам будет предоставляться трудовой отпуск продолжительностью 42 дня.

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