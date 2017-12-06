© Report

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждается медаль, связанная с юбилеем Особой службы государственной охраны.

Как сообщает Report, в связи с этим предложены поправки в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Юбилейной медалью Азербайджанской Республики 25-летие Особой службы государственной охраны (1993 - 2018) награждаются проходящие действительную военную службу в Особой службе государственной охраны Азербайджана до 23 августа 2018 года и достигшие успехов в боевой подготовке офицеры, сержанты и прапорщики, уволенные в запас или отставку и пр. военнослужащие и другие лица.

Медаль изготовлена из бронзы, покрыта позолотой и состоит из восьмигранной звезды с национальным орнаментом.