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    Учреждается медаль, связанная с юбилеем Особой службы государственной охраны

    Вносятся поправки в закон Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики© Report

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждается медаль, связанная с юбилеем Особой службы государственной охраны.

    Как сообщает Report, в связи с этим предложены поправки в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

    Юбилейной медалью Азербайджанской Республики 25-летие Особой службы государственной охраны (1993 - 2018) награждаются проходящие действительную военную службу в Особой службе государственной охраны Азербайджана до 23 августа 2018 года и достигшие успехов в боевой подготовке офицеры, сержанты и прапорщики, уволенные в запас или отставку и пр. военнослужащие и другие лица.

    Медаль изготовлена из бронзы, покрыта позолотой и состоит из восьмигранной звезды с национальным орнаментом. 

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