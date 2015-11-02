Турецкий наблюдатель: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с западными стандартами

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с западными стандартами".

Об этом Report заявил генсек Фонда стратегических и социальных исследований Мармаринской группы Аккан Сувер.

Он отметил, что в последний раз наблюдал за выборами в Греции и Болгарии: "Выборы в Азербайджане проходили на более высоком уровне. Это были прозрачные выборы. За голосованием можно было наблюдать в любой стране мира. Такого нет даже в некоторых демократических странах Европы. В этом вопросе Азербайджан даже опережает Турцию".

Он добавил, что на выборах увидел искренность: "Участие людей на выборах вместе со своими родными и близкими оставили у нас хорошие впечатления".

A.Сувер подчеркнул, что в Турции после голосования опрос относительно кандидата, за которого голосовали, встречается неоднозначно: "В Азербайджане все по-другому. Здесь проводится еxit-pol и каждый откровенно признается, за кого отдал голос".