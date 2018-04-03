Тахир Керимли: Я был против радикальной оппозиции, потому что они поддерживали власть

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Я был против нынешней радикальной оппозиции, потому что они скрытно или открыто поддерживали власть".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель партии "Вахдат" (Единство) Тахир Керимли.

Депутат отметил, что оппозиция извлекла достаточно выгоды от действующих властей:

"Пусть хоть один покажет мне, что не извлек выгоды от власти. Были те, кто получил депутатский мандат. После изгнания из власти они стали героями, радикальной оппозицией. Кто вам поверит? Какая партия или председатель может сказать, что может обеспечить в Азербайджане стабильность? Ни один не осмелится заявить. Пусть встанет и скажет, что придет к власти и Азербайджан не превратится в Сирию. Никто не может гарантировать это. Они только ругают, оскорбляют. Хорошо, давайте разрушим, но что будет вместо этого? Поэтому с этой позиции мы их осуждаем".