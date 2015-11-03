​Суд не удовлетворил жалобу партии "Мусават" против ЦИК

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу партии "Мусават" против Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщили Report в пресс-службе партии, жалоба была рассмотрена под председательством судьи Сарийи Сеидовой.

По информации, партия "Мусават" подаст в Верховный суд кассационную жалобу исходя из постановления суда: "В случае, если не получим положительного ответа, обратимся в Европейский суд по правам человека относительно нарушения данного права".

Напомним, что партия "Мусават" подала жалобу на решение ЦИК от 29 октября (по поводу отказа от исключения из избирательных бюллетеней имен кандидатов партии "Мусават"). В жалобе возбужден иск касательно признания 3-го пункта (права на свободные выборы) Протокола №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.