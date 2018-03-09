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    Стартует посвященный 100-летию Милли Меджлиса международный футбольный турнир

    © Report

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сегодня стартует международный футбольный турнир между парламентскими командами разных стран, посвященный 100-летию Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, турнир с участием команд Милли Меджлиса Азербайджана, Великого национального собрания Турции, Верховной Рады Украины, Сеймов Польши и Латвии состоится 9-11 марта в Баку.

    Основная цель турнира – внести вклад в парламентскую дипломатию, использовать спортивную политику Азербайджана и укрепить, продвинуть позицию страны на международной арене. В связи с этим между комитетом молодежи и спорта Милли Меджлиса подписан Меморандум о взаимопонимании с соответствующими комитетами парламентов Турции и Латвии.

    Сегодня пройдет первая игра турнира. 

    Отметим, что турнир проводится согласно распоряжению президента Ильхама Алиева об объявлении "Года АДР".

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