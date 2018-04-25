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    Стало известно, кто может быть удостоен медали по случаю 100-летия АДР

    © Report

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Учреждается медаль в связи со 100-летием АДР. 

    Как сообщает Report, будут внесены соответствующие поправки в закон "Об учреждении орденов и медалей в Азербайджанской Республике". 

    Этой медали могут быть удостоены граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся наследниками лидеров АДР, те, кто имеет особые заслуги в изучении и пропаганде наследия АДР, отстаивании и развитии независимости Азербайджана, общественно-политической жизни страны. 

    Медаль диаметром 40 мм будет изготовлена из бронзы, позолочена, иметь восьмигранный волнообразный контур, на которой будет располагаться восьмиконечная звезда с гладкими двусторонними лучами.  Проект поправок будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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