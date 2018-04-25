Стало известно, кто может быть удостоен медали по случаю 100-летия АДР

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Учреждается медаль в связи со 100-летием АДР.

Как сообщает Report, будут внесены соответствующие поправки в закон "Об учреждении орденов и медалей в Азербайджанской Республике".

Этой медали могут быть удостоены граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся наследниками лидеров АДР, те, кто имеет особые заслуги в изучении и пропаганде наследия АДР, отстаивании и развитии независимости Азербайджана, общественно-политической жизни страны.

Медаль диаметром 40 мм будет изготовлена из бронзы, позолочена, иметь восьмигранный волнообразный контур, на которой будет располагаться восьмиконечная звезда с гладкими двусторонними лучами. Проект поправок будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса.