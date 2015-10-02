​Стали известны имена депутатов, которые не будут представлены в очередном составе Милли Меджлиса - СПИСОК

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Завершился предусмотренный законодательством срок на выдвижение кандидатуры в депутаты на парламентских выборах.

Как сообщает Report, срок предоставления в окружные избирательные комиссии документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатуры, истек 2 октября.

Таким образом, стали известны имена лиц, которые не будут участвовать в очередный выборах в Милли Меджлис. 20 депутатов на этот раз не стали повторно баллотироваться. 14 из них - члены парламентской фракции правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

При составлении списка кандидатов в депутаты от ПЕА имена 13-ти человек не включили в список официальных кандидатов. Один из кандидатов правящей партии заявил о решении отозвать свою кандидатуру.

Кроме того, председатель Партии гражданской солидарности народный поэт Сабир Рустамханлы и 5 независимых депутатов не стали повторно баллотироваться.

Представляем вниманию читателей список депутатов, которые не будут представлены в составе Милли Меджлиса очередного созыва.

Исмаил Гаджиев - ПЕА

Абель Магеррамов - ПЕА

Галиб Салахзаде - ПЕА

Ариф Ашрафов - ПЕА

Фархад Гарибов - ПЕА

Джалал Алиев - ПЕА

Аслан Джафаров - ПЕА

Аяз Оруджев - ПЕА

Арастун Джавадов - ПЕА

Гюльчохра Мамедова - ПЕА

Ахмед Велиев - ПЕА

Рабийят Асланова - ПЕА

Назим Фараджев - ПЕА

Лейла Абдуллаева - ПЕА (отозвала свою кандидатуру)

Эльтон Мамедов - независимый депутат

Джейхун Османлы - независимый депутат

Айдын Аббасов - независимый депутат

Этибар Гусейнов - независимый депутат

Ариф Алышанов - независимый депутат

Сабир Рустамханлы - председатель Партии гражданской солидарности.

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане состоятся 1 ноября этого года.