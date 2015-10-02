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    ​Стали известны имена депутатов, которые не будут представлены в очередном составе Милли Меджлиса - СПИСОК

    20 парламентариев не стали повторно баллотироваться

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Завершился предусмотренный законодательством срок на выдвижение кандидатуры в депутаты на парламентских выборах.

    Как сообщает Report, срок предоставления в окружные избирательные комиссии документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатуры, истек 2 октября.

    Таким образом, стали известны имена лиц, которые не будут участвовать в очередный выборах в Милли Меджлис. 20 депутатов на этот раз не стали повторно баллотироваться. 14 из них - члены парламентской фракции правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

    При составлении списка кандидатов в депутаты от ПЕА имена 13-ти человек не включили в список официальных кандидатов. Один из кандидатов правящей партии заявил о решении отозвать свою кандидатуру.

    Кроме того, председатель Партии гражданской солидарности народный поэт Сабир Рустамханлы и 5 независимых депутатов не стали повторно баллотироваться.

    Представляем вниманию читателей список депутатов, которые не будут представлены в составе Милли Меджлиса очередного созыва.

    Исмаил Гаджиев - ПЕА

    Абель Магеррамов - ПЕА

    Галиб Салахзаде - ПЕА

    Ариф Ашрафов - ПЕА

    Фархад Гарибов - ПЕА

    Джалал Алиев - ПЕА

    Аслан Джафаров - ПЕА

    Аяз Оруджев - ПЕА

    Арастун Джавадов - ПЕА

    Гюльчохра Мамедова - ПЕА

    Ахмед Велиев - ПЕА

    Рабийят Асланова - ПЕА

    Назим Фараджев - ПЕА

    Лейла Абдуллаева - ПЕА (отозвала свою кандидатуру)

    Эльтон Мамедов - независимый депутат

    Джейхун Османлы - независимый депутат

    Айдын Аббасов - независимый депутат

    Этибар Гусейнов - независимый депутат

    Ариф Алышанов - независимый депутат

    Сабир Рустамханлы - председатель Партии гражданской солидарности.

    Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане состоятся 1 ноября этого года. 

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