​Стали известны имена депутатов, которые не будут представлены в очередном составе Милли Меджлиса - СПИСОК

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Завершился предусмотренный законодательством срок на выдвижение кандидатуры в депутаты на парламентских выборах.
Как сообщает Report, срок предоставления в окружные избирательные комиссии документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатуры, истек 2 октября.
Таким образом, стали известны имена лиц, которые не будут участвовать в очередный выборах в Милли Меджлис. 20 депутатов на этот раз не стали повторно баллотироваться. 14 из них - члены парламентской фракции правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
При составлении списка кандидатов в депутаты от ПЕА имена 13-ти человек не включили в список официальных кандидатов. Один из кандидатов правящей партии заявил о решении отозвать свою кандидатуру.
Кроме того, председатель Партии гражданской солидарности народный поэт Сабир Рустамханлы и 5 независимых депутатов не стали повторно баллотироваться.
Представляем вниманию читателей список депутатов, которые не будут представлены в составе Милли Меджлиса очередного созыва.
Исмаил Гаджиев - ПЕА
Абель Магеррамов - ПЕА
Галиб Салахзаде - ПЕА
Ариф Ашрафов - ПЕА
Фархад Гарибов - ПЕА
Джалал Алиев - ПЕА
Аслан Джафаров - ПЕА
Аяз Оруджев - ПЕА
Арастун Джавадов - ПЕА
Гюльчохра Мамедова - ПЕА
Ахмед Велиев - ПЕА
Рабийят Асланова - ПЕА
Назим Фараджев - ПЕА
Лейла Абдуллаева - ПЕА (отозвала свою кандидатуру)
Эльтон Мамедов - независимый депутат
Джейхун Османлы - независимый депутат
Айдын Аббасов - независимый депутат
Этибар Гусейнов - независимый депутат
Ариф Алышанов - независимый депутат
Сабир Рустамханлы - председатель Партии гражданской солидарности.
Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане состоятся 1 ноября этого года.
İlkin PirəliАвтор новости
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