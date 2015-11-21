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    Стала известна дата утверждения итогов парламентских выборов в КС Азербайджана

    Заседание состоится 24 ноября 2015 года в 09:30

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Судебное заседание по особому конституционному производству, связанное с проверкой документов, представленных Центральной избирательной комиссией Азербайджанской Республики в Конституционный суд Азербайджанской Республики в связи с проведенными 1 ноября 2015 года выборами в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, и утверждением итогов выборов, состоится 24 ноября 2015 года в 09:30 в здании Конституционного суда (КС).

    Об этом сообщили Report в пресс-службе КС.

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