Стала известна дата утверждения итогов парламентских выборов в КС Азербайджана

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Судебное заседание по особому конституционному производству, связанное с проверкой документов, представленных Центральной избирательной комиссией Азербайджанской Республики в Конституционный суд Азербайджанской Республики в связи с проведенными 1 ноября 2015 года выборами в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, и утверждением итогов выборов, состоится 24 ноября 2015 года в 09:30 в здании Конституционного суда (КС).

Об этом сообщили Report в пресс-службе КС.