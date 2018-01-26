Стала известна дата специального заседания Милли Меджлиса в связи со 100-летним юбилеем АДР

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Стала известна дата проведения специального заседания Милли Меджлиса в связи со 100-летним юбилеем создания парламента Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Как сообщает Report, заседание состоится в этом году 8 июня.

На специальном заседании примут участие гости, приглашенные из зарубежных стран.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в минувшем году подписал распоряжение в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики. В соответствии с распоряжением Милли Меджлису рекомендовано провести специальное заседание в связи со 100-летним юбилеем создания парламента Азербайджанской Демократической Республики.

10 января 2018 года глава государства подписал распоряжение об объявлении этого года в Азербайджане "Годом Азербайджанской Демократической Республики".