Стала известна дата специального заседания Милли Меджлиса в связи со 100-летним юбилеем АДР

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Стала известна дата проведения специального заседания Милли Меджлиса в связи со 100-летним юбилеем создания парламента Азербайджанской Демократической Республики (АДР).
Как сообщает Report, заседание состоится в этом году 8 июня.
На специальном заседании примут участие гости, приглашенные из зарубежных стран.
Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в минувшем году подписал распоряжение в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики. В соответствии с распоряжением Милли Меджлису рекомендовано провести специальное заседание в связи со 100-летним юбилеем создания парламента Азербайджанской Демократической Республики.
10 января 2018 года глава государства подписал распоряжение об объявлении этого года в Азербайджане "Годом Азербайджанской Демократической Республики".
İlkin PirəliАвтор новости
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