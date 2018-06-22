Срок регистрации иностранцев в Азербайджане по месту их проживания будет изменен

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Срок регистрации в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства по месту их проживания будет изменен.

Как сообщает Report, в связи с этим будут внесены поправки в Миграционный кодекс.

Согласно поправкам к статье 21, иностранцы или лица без гражданства, находящиеся в Азербайджане более 15 дней, должны пройти регистрацию.

Ранее этот срок составлял 10 дней.

Поправки будут обсуждены 29 июня на последнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса.