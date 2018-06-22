 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Срок регистрации иностранцев в Азербайджане по месту их проживания будет изменен

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Срок регистрации в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства по месту их проживания будет изменен.

    Как сообщает Report, в связи с этим будут внесены поправки в Миграционный кодекс.

    Согласно поправкам к статье 21, иностранцы или лица без гражданства, находящиеся в Азербайджане более 15 дней, должны пройти регистрацию. 

    Ранее этот срок составлял 10 дней. 

    Поправки будут обсуждены 29 июня на последнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi