Срок полномочий судьи Верховного суда Нахчывана продлен пожизненно

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Продлен срок полномочий судьи Верховного суда Нахчыванской АР Габиля Мамедова.
Как сообщает Report, согласно представлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, вопрос был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Габиль Неймет оглу Мамедов вновь назначен судьей Верховного суда Нахчыванской АР. Это назначение было пожизненным.
Решение вступит в силу 22 января 2018 года.
Отметим, что срок полномочий судьи Верховного суда Нахчыванской АР Габиля Неймет оглу Мамедова истекает 22 января 2018 года.
İlkin PirəliАвтор новости
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