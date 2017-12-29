Срок полномочий судьи Верховного суда Нахчывана продлен пожизненно

29 декабря, 2017 13:09

© Report Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Продлен срок полномочий судьи Верховного суда Нахчыванской АР Габиля Мамедова. Как сообщает Report, согласно представлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, вопрос был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса. Габиль Неймет оглу Мамедов вновь назначен судьей Верховного суда Нахчыванской АР. Это назначение было пожизненным. Решение вступит в силу 22 января 2018 года. Отметим, что срок полномочий судьи Верховного суда Нахчыванской АР Габиля Неймет оглу Мамедова истекает 22 января 2018 года.