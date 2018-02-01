Спикер парламента: Хотя цены в домах торжеств высокие, акустическая система в них оставляет желать лучшего

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Хотя цены в домах торжеств высокие, акустическая система в них оставляет желать лучшего. Построено довольно много домов торжеств. Из-за дороговизны, никто не обращает внимания на акустическую систему".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал спикер Октай Асадов.

По его словам, очень мало домов торжеств, в которых акустическая система установлена в соответствии с нормативом.

Отметим, что выступивший в парламенте депутат Гудрет Гасангулиев заявил, что в ряде домов торжеств акустическая система установлена не так, как следует и предложил принять соответствующие меры.