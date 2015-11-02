Совет сотрудничества тюркоязычных государств: Выборы в Азербайджане прошли прозрачно и свободно

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Наблюдательная миссия Совета сотрудничества тюркских государств высоко оценила ход и итоги парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, зачитанном заместителем главы Совета сотрудничества тюркоязычных государств Омер Коджаманом.

В документе отмечалось совершенство избирательного кодекса Азербайджана, которое соответствует международным стандартам.

"Все процедуры в день голосования были исполнены четко и в срок. Имели место небольшие недочеты, однако они не повлияли на общие результаты выборов", - отмечено в документе.

"Выборы прошли свободно, демократично, в конкурентной атмосфере в соответствии с законодательством и международными стандартами Азербайджана", - отмечается в заявлении наблюдательной миссии.