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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане совершенствуется законодательство по расследуемым уголовным делам.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О прокуратуре".

Так, в случае принятия закона генеральный прокурор не будет информировать президента Азербайджана о расследуемых уголовных делах.

Проект поступил в Милли Меджлис за подписью президента Ильхама Алиева.

В имеющейся в настоящее время в силе статье 44 (информирование главы Азербайджанского государства) закона говорится: "Генеральный прокурор Азербайджанской Республики регулярно информирует главу Азербайджанского государства - президента Азербайджанской Республики о деятельности прокуратуры.".

Согласно внесенному в статью изменению, информация будет представляться, за исключением расследуемых уголовных дел.

Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.