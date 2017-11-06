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    Совершенствуется законодательство по расследуемым уголовным делам

    В связи с этим вносятся изменения в закон О прокуратуре© Report

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане совершенствуется законодательство по расследуемым уголовным делам.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О прокуратуре".

    Так, в случае принятия закона генеральный прокурор не будет информировать президента Азербайджана о расследуемых уголовных делах.

    Проект поступил в Милли Меджлис за подписью президента Ильхама Алиева.

    В имеющейся в настоящее время в силе статье 44 (информирование главы Азербайджанского государства) закона говорится: "Генеральный прокурор Азербайджанской Республики регулярно информирует главу Азербайджанского государства - президента Азербайджанской Республики о деятельности прокуратуры.".

    Согласно внесенному в статью изменению, информация будет представляться, за исключением расследуемых уголовных дел.

    Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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