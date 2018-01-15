Состояние азербайджанского депутата Наримана Алиева остается тяжелым

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Продолжается лечение 70-летнего депутата от избирательного округа города Масаллы Наримана Алиева в Республиканском лечебно-диагностическом центре.

Как сообщили Report его близкие, операция депутата прошла сложно: "Причиной стало позднее обнаружение болезни и несвоевременное начало лечения. По этой причине Нариман Алиев должен будет оставаться в больнице эту неделю".

В Республиканском лечебно-диагностическом центре Report сообщили, что для того, чтобы говорить о нынешнем состоянии здоровья Н.Алиева нужно дождаться решения врача.