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    Состояние азербайджанского депутата Наримана Алиева остается тяжелым

    Операция депутата прошла сложно

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Продолжается лечение 70-летнего депутата от избирательного округа города Масаллы Наримана Алиева в Республиканском лечебно-диагностическом центре.

    Как сообщили Report его близкие, операция депутата прошла сложно: "Причиной стало позднее обнаружение болезни и несвоевременное начало лечения. По этой причине Нариман Алиев должен будет оставаться в больнице эту неделю".

    В Республиканском лечебно-диагностическом центре Report сообщили, что для того, чтобы говорить о нынешнем состоянии здоровья Н.Алиева нужно дождаться решения врача.

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