Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Состоялся семинар-консилиум на тему "Выборы в Милли Меджлис: роль и обязанности СМИ в предвыборной агитационной кампании", организованный Администрацией президента Азербайджана, Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и Советом прессы, и при участии руководителей СМИ.

Как сообщает Report, на мероприятии выступил председатель ЦИК Мазахир Панахов, который отметил, что требования руководства республики по проведению прозрачных выборов приветствуются.

Он заявил, что роль СМИ в прозрачном проведении выборов огромная: "Мы стараемся, чтобы каждый мог высказать свое мнение в связи с выборами. Все вопросы следует прояснить. Нужно особо подчеркнуть роль прессы в этом вопросе".

М.Панахов заявил, что проведение кандидатами агитации до начала агитационной кампании недопустимо: "Мы держим данный вопрос в центре внимания. Мы должны сделать все возможное, чтобы избирательный процесс прошел прозрачно”.

Выступая на мероприятии, помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов рассказал о роли прессы в избирательном процессе.

Он заявил, что пресса формирует мнение избирателей, общества, играет важную роль в прозрачном проведении выборов.

Заместитель председателя Совета прессы Умид Рагимов сообщил, что проведены тренинги для журналистов в связи с избирательным процессом. Он отметил, что продолжаются работы для проведения выборов в нормальных условиях.