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    Состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по аграрной политике

    © Report

    Баку. 9 февраля.REPORT.AZ/ Состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

    Как сообщает Report, на заседании были рассмотрены проекты поправок в законы "О ветеринарии", "О фитосанитарном контроле", "О пищевой продукции", "О стандартизации", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" и "О виноградарстве и виноделии".

    В обсуждениях принял участие и председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

    В заключение законопроект был рекомендован на пленарное заседание.

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