Сопредседатель: Отношения между парламентом Азербайджана и Евросоюзом развиваются по восходящей

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Отношения между парламентом Азербайджана и Европейским союзом развиваются по восходящей".

Как сообщает Report, об этом на 15-ом заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан заявил сопредседатель Комитета Джаваншир Фейзиев.

Он отметил, что они работают для дальнейшего развития этих связей: "Азербайджан сотрудничает с Европейским союзом во многих областях".

Председатель Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан Сайяд Керим в своем выступлении выразил удовлетворение отношениями Азербайджана с Европейским союзом. Он подчеркнул, что Европейский союз также является торговым партнером для Азербайджана: "Наше сотрудничество не ограничивается только энергетической сферой. Наличие в Азербайджане большого транспортного узла занимает особое место в сотрудничестве".

Он отметил, что события, происходящие в регионе, находятся в центре внимания: "Европейский союз заинтересован в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта".