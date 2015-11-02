​Соломон Ортис: Американские наблюдатели стали свидетелями свободных, демократических и прозрачных выборов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Американские наблюдатели стали свидетелями свободных, демократических и прозрачных выборов.

Как передает Report, об этом заявил член американской делегации наблюдателей на парламентских выборах в Азербайджане Соломон Ортис.

По его словам, сотрудники избирательных комиссий относились к своим обязанностям серьезно и профессионально.

«Баку поставил перед собой задачу провести справедливые, демократические выборы и достиг этой цели. Азербайджан – развивающаяся демократическая страна», - добавил Ортис, положительно отозвавшись о новшествах, внесенных в избирательное законодательство Азербайджана.

Он отметил также высокую активность избирателей на выборах. «Мы провели наблюдение в 45 избирательных участках, где наблюдали высокую активность избирателей на выборах», - сказал С.Ортис.

Также он высоко оценил принятые изменения в закон о свободе собраний.