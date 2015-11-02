Содокладчик ПАСЕ по Азербайджану: Решение БДИПЧ ОБСЕ странное

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Я наблюдал почти все выборы в Азербайджане. Парламентские выборы наблюдаю с 1995 года. Интерес к выборам был большой, хотя явка везде теперь в Европе низкая".

Об этом в эксклюзивном интервью Report сообщил член миссии наблюдателей ПАСЕ, содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Тадеуш Ивинский.

По его словам, он посетил участки в Баку, Гобустане, Шамахе и Исмаиллы, серьезных нарушений им выявлено не было.

Т.Ивинский заявил, что прошедшие в Азербайджане выборы можно считать еще одним шагом на пути развития демократии. "Никто из нас не идеален", - добавил Т.Ивинский.

Комментируя отказ БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Азербайджане, Т.Ивинский назвал это решение странным: "Здесь спорным моментом было количество наблюдателей. Я не знаю, почему не удалось достичь компромисса. 1 ноября прошли выборы в Азербайджане и Турции. В Азербайджане 8 млн. жителей, в Турции же 80 млн. Почему же тогда БДИПЧ настаивал на одинаковом количестве наблюдателей в Турции и в Азербайджане?! Я сожалею по поводу этого решения".