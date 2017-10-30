Снижается проходной балл при приеме в Коллегию адвокатов

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Должны быть упрощены правила приема в членство Коллегии адвокатов Азербайджана".

Об этом сказал Report член Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Тахир Керимли.

Он отметил, что 60 баллов, предусмотренных в качестве проходного для членства в Коллегии адвокатов, должны быть снижены: "Кандидаты, набравшие на тестовых экзаменах 60 и более баллов, допускаются к следующему этапу. Это предложение я также озвучил на последнем заседании Комитета парламента по правовой политике и государственному строительству. Представитель Коллегии адвокатов сообщил, что проходной балл может быть снижен и до 40 баллов, мы не возражаем против этого".

По словам Т. Керимли, необходимо увеличить число адвокатов, чтобы ограничение деятельности института представительства не создавало препятствий.