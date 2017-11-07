Сиявуш Новрузов: Зарплата депутатов должна вырасти

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Зарплата депутатов должна вырасти".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по общественным объединениям и религиозным организациям, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов на совместном заседании комитетов парламента при обсуждении госбюджета на 2018 год.

Он отметил, что зарплата членов Милли Меджлиса ниже, чем у районного прокурора или начальника полиции: "Большинство работ выполняет Милли Меджлис. Здесь также есть сотрудники, которые работают больше нас. Их заработная плата должна вырасти".