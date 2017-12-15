Сиявуш Новрузов: Я не хочу называть его имени в Милли Меджлисе, он не заслужил этого

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Вооруженные силы подчиняются Верховному главнокомандующему. Я против общественного контроля в этой области. Какой неправительственной организации будет поручена эта работа, разбираются ли они в оружии?".

Как сообщает Report об этом на сегодняшнем заседании парламента в ходе обсуждения во втором чтении проекта закона "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" сказал председатель комитета Общественных объединений и религиозных организаций Милли Меджлиса, заместитель исполнительного секретаря правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Он выразил протест в связи с предложением об общественном контроле над армией: "Иногда бывает так, что не прошедшие военную службу, говорят о законах в этой области. Подобная практика существует в мире. Создается армия на договорной основе, в этом случае возникает необходимость общественного контроля".

С. Новрузов отметил, что армию должен возглавлять специалист: "Однажды мы поручили руководство армией математику, мы увидели результат. Все помнят, что произошло. Не хочу называть его имени в Милли Меджлисе, он не заслужил этого. Армию должны возглавлять профессиональные офицеры. СМИ должны ссылаться на информацию министерства обороны".