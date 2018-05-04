Сиявуш Новрузов: Выступающих в Европе против Азербайджана нужно доставить в страну

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "В Европе группа лиц выступает против Азербайджана. Я неоднократно отмечал о необходимости пресечения этого".
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.
По его словам, этих людей нужно доставить в Азербайджан:
"Они должны ответить перед законом".
İlkin PirəliАвтор новости
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