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    Сиявуш Новрузов: Выступающих в Европе против Азербайджана нужно доставить в страну

    © Report

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "В Европе группа лиц выступает против Азербайджана. Я неоднократно отмечал о необходимости пресечения этого".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

    По его словам, этих людей нужно доставить в Азербайджан: 

    "Они должны ответить перед законом". 

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