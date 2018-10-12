Сиявуш Новрузов: Высказывания ряда российских депутатов не представляют позицию их народа или государства

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "В вопросах касательно внешней политики мы должны быть чуткими. После прихода к власти общенациональный лидер Гейдар Алиев урегулировал отношения с соседними государствами. Сегодня данная политика успешно продолжается. Естественно, недоброжелатели пытаются посеять смуту".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, высказывания отдельных российских депутатов не могут быть выражением позиции российского народа или государства: "Высказывая подобные мысли, они пытаются привлечь внимание армян. Некоторое время назад несколько людей в Иране также выступали против Азербайджана, чтобы внести раздор. Все подобные вопросы регулируются на государственном уровне".