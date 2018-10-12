Сиявуш Новрузов возразил против несвоевременного объявления новых правил вступительных экзаменов

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Изменения в правилах приема студентов должны объявлять заранее. Допустим, ученик 11-го класса готовится в определенном направлении, однако за 6 месяцев до экзамена правила меняются. Это неправильно".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, подобный шаг затрагивает не одного-двух человек, а тысячи: "По каким правилам должен сдавать экзамен абитуриент?! Ведь он готовился в другом направлении. С этим нужно определиться заранее. Допустим, министерство образования скажет, что эти правила не распространяются на учащихся 9-го класса. То есть, данные правила будут применяться в отношении учеников 8-го класса, которые находятся в этом возрасте. В этом случае учащийся заранее определяет, какое направление выберет".